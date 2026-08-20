Περιπλάνηση στα όσα συνέβησαν στον ΠΑΟΚ την τελευταία 25ετία με τους αποκλεισμούς του από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και τα λάθη που έχουν κάνει οι διοικούντες του, επιχειρεί με όσα γράφει στο άρθρο του ο Γιώργος Παναγόπουλος.

Στο κείμενό του μάλιστα, αναλύει με μοναδικό τρόπο και για το ποιοι και γιατί υποθήκευσαν το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ, ενώ επισημαίνει τις κινήσεις που είχε κάνει για να προειδοποιήσει τους υπευθύνους της ΠΑΕ, για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

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