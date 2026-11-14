Η Τούμπα έχει φορέσει τα γιορτινά της από νωρίς εν όψει του φιλικού του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν.

Ο Δικέφαλος του Βορρά μετράει αντίστροφα για μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική γιορτή, καθώς σήμερα, Σάββατο (14/11, 16:45), υποδέχεται στο γήπεδό του την Παρτιζάν σε ένα φιλικό παιχνίδι με ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού οι δύο ομάδες μοιράζονται εδώ και πολλά χρόνια έναν ισχυρό δεσμό φιλίας σε επίπεδο οπαδών.

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