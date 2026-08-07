Η 6η Αυγούστου φαίνεται πως δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Η χθεσινή ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα ήταν η τέταρτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση των «ασπρόμαυρων» που πραγματοποιήθηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, χωρίς σε καμία από αυτές να έρθει η πολυπόθητη νίκη.

Η αρχή έγινε στις 6 Αυγούστου 2009, όταν ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 1-0 στην Τούμπα από τη Βαλερένγκα, παρά το γεγονός ότι τελικά πήρε την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

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