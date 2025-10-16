Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με επιστολή της προς τον Ερασιτέχνη, ζήτησε συνάντηση με τη «μάνα του λόχου» για το θέμα του γηπέδου, η οποία, όπως έγινε γνωστό, ορίστηκε για την Παρασκευή στις 17:00.

Στη διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης αναμένεται από πλευράς ΠΑΕ να παραδοθεί το μνημόνιο συνεργασίας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή της «Νέας Τούμπας».

Αναλυτικά όσα αναφέρει η επιστολή:

«Στις 21 Ιουλίου σας παραδώσαμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, το οποίο περιλαμβάνει : πλήρες χρονοδιάγραμμα, διαδικασία της καταβολής εγγυήσεων, έτσι ώστε να είναι απόλυτα εγγυημένη η αποπεράτωση του νέου γηπέδου, ρήτρες αποζημίωσης κ.α. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη απάντηση γι΄ αυτό το μνημόνιο.

Την 1η Σεπτεμβρίου ανακοινώσατε τη σύσταση τεχνοκρατικής επιτροπής, με εξειδικευμένα μέλη αποκλειστικά της δικής σας επιλογής, με σκοπό «τη σύνταξη μνημονίου» για τη Νέα Τούμπα.

Στις 22 Σεπτεμβρίου η επιτροπή που εσείς ορίσατε, σας παρέδωσε, όπως ανακοινώσατε, το μνημόνιο συνεργασίας που ετοίμασε, χωρίς βεβαίως από τότε να το έχετε γνωστοποιήσει.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, σε συνάντηση που είχαμε στα γραφεία της ΠΑΕ, με εκπροσώπους σας, δεσμευτήκατε ότι ως τις 3 Οκτωβρίου θα μας παραδώσετε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα.

Φτάσαμε στις 16 Οκτωβρίου και ακόμη δεν μας έχετε παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας.

Σας καλούμε σε συνάντηση την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, για να μας παραδώσετε το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».