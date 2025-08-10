Ο ΠΑΟΚ έκανε… all in για τον Χρήστο Ζαφείρη, καταθέτοντας νέα βελτιωμένη πρόταση στη Σλάβια Πράγας, ωστόσο εισέπραξε και πάλι αρνητική απάντηση από τους Τσέχους, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας.

Η δεύτερη προσφορά των «ασπρόμαυρων» στη Σλάβια προέβλεπε 10,5 εκατομμύρια ευρώ φιξ, 1,5 εκατομμύριο σε μορφή μπόνους κι ένα γενναίο ποσοστό μεταπώλησης που θα κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20%.

Εντούτοις, όπως αναφέρει συγκεκριμένα ηιστοσελίδα infotbal, η Σλάβια απάντησε εκ νέου αρνητικά στον ΠΑΟΚ, υπενθυμίζοντας μάλιστα τις δηλώσεις του τεχνικού Τρπισόφσκι: «Πιστεύω ότι ο Ζάφι θέλει να μείνει εδώ. Είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς».

Πλέον μένει να δούμε αν η ελληνική ομάδα θα ανεβάσει την προσφορά του ή απλά θα ελπίζει ότι οι πιέσεις του παίκτη, ο οποίος επιθυμεί διακαώς να γίνει κάτοικος Τούμπας, θα πιάσουν τόπο.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ προς τους Τσέχους ήταν ύψους 9 εκατ. ευρώ.