Ο Σιμόν Μπανζά αφίχθη το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ, όμως δεν θα μείνει για πολύ, καθώς αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από την Ελλάδα για περίπου δέκα ημέρες.

Ο 30 χρόνος φορ συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της του ομοσπονδιακού προπονητή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Σεμπαστιάν Ντεσαμπρ για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο Μπανζά θα ενισχύσει την χώρα του στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ισημερινή Γουινέα στις 24/9 και τέσσερις ημέρες αργότερα στο παιχνίδι κόντρα στη Ζιμπάμπουε.

Την ίδια στιγμή αναμένεται η ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Δικέφαλο του Βορρά.Ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στους Θεσσαλονικείς με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα.

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