Η UEFA όρισε τον Σιμόνε Σότσα να διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπέτις την Πέμπτη στην Τούμπα (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) για το Europa League.

Βοηθοί του την Πέμπτη θα είναι οι συμπατριώτες του Αλμπέρτο Τεγκόνι και Τζοβάνι Μπατσίνι, τέταρτος ο Λούκα Τζουφέρλι, ενώ στο VAR θα είναι οι Ντανιέλε Κίφι και Βαλέριο Μαρίνι, όλοι τους Ιταλοί.

Ο Ιταλός διαιτητής έχει βρεθεί δύο φορές στο παρελθόν σε αγώνες του «Δικεφάλου του Βορρά». Η πρώτη ήταν ΠΑΟΚ-Άιντραχτ 2-1 για τους ομίλους του Conference League (5/10/2023) και η δεύτερη στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0 για τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου (18/12/2024).

Ο Σότσα την φετινή σεζόν είχε σφυρίξει στα ματς Κλαμπ Μπριζ-Μονακό 4-1 και Μπενφίκα-Λεβερκούζεν 0-1 για το Champions League και σε δύο ματς του Παναθηναϊκού. Στο 1-1 με τη Ρέιντζερς στις 30/7/2025 για τα προκριματικά του Champions League και στο Παναθηναϊκός-Στουρμ 2-1 στις 27/11/2025 για το Europa League.