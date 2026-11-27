Την ήττα με 38-29 από την τυπικά γηπεδούχο Ραμάτ Χασρόν γνώρισε ο ΠΑΟΚ στο κλειστό της Μίκρας, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 3ο γύρο του European Cup ανδρών στο χάντμπολ.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη έχει πολύ δύσκολο έργο εν όψει του αγώνα ρεβάνς που θα διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο (28/11, 17:00), καθώς καλείται να ανατρέψει το -9, προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τους «16» της διοργάνωσης.

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