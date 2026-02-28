Ο Ιβάν Σαββίδης αναμένεται να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης εντός του 2026, ως αναγνώριση της επιχειρηματικής και κοινωνικής προσφοράς του στην πόλη.

Η τιμητική διάκριση έρχεται να προστεθεί στη λίστα προσωπικοτήτων που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και την προβολή της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο επιχειρηματίας Σταύρος Ανδρεάδης, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρά, καθώς και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.

