Σημαντικές τοποθετήσεις για τους στόχους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο έκανε ο Ιβάν Σαββίδης στο προγραμματισμένο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ έθεσε ξεκάθαρα τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος και της συμμετοχής στο Champions League την επόμενη σεζόν, ενώ παράλληλα προανήγγειλε πως το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

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