Τη θλίψη της για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέφρασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» τοποθετήθηκαν για τον θάνατο του πατέρα του προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου, Ραζβάν, μέσω του διαδικτύου.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου του PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ. Ραζβάν Λουτσέσκου, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα, Μιρτσέα. Η απώλεια ενός πατέρα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια βαριά κληρονομιά αγάπης, αξιών και δύναμης που θα τον συνοδεύει για πάντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.