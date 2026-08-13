Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν θα απουσιάσει τελικά από τον αποψινό επαναληπτικό του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο (13/8, 21:00), για τον Γ’ Προκριματικό του UEFA Europa League, παρά το προσωπικό ζήτημα που φάνηκε να τον αφήνει στην Ελλάδα.

Ανατροπή στην ανατροπή με την περίπτωση της συμμετοχής του Γιάννη Κωνσταντέλια κόντρα στην Άντερλεχτ, αφού ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου ταξιδεύει κανονικά στο Βέλγιο για να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή του Αλέσιο Λίσι, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι για τους ασπρόμαυρους, που θέλουν την ανατροπή του πρώτου αγώνα (0-1) για να προκριθούν στα play-offs της διοργάνωσης.

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