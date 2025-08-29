Ο Χρήστος Καρυπίδης μίλησε στην κάμερα των συνδρομητικών καναλιών Cosmote λίγο μετά την κλήρωση του League Stage του UEFA Europa League. Κλήρωση που έφερε τον ΠΑΟΚ μπροστά σε μία νέα πρόκληση, απαιτητική, αλλά και που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας και για τα νοκ άουτ ματς της διοργάνωσης.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μονακό, έμαθε ότι θα παίξει με τις: Ρεάλ Μπέτις εντός, Λιλ εκτός, Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός, Ολιμπίκ Λιόν εκτός, Γιουνγκ Μπόις εντός, Λουντογκόρετς εκτός, Μπραν εντός και Θέλτα εκτός.

«Δε μπορώ να πω ότι είναι εύκολη κλήρωση. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες. Στον όμιλο μας υπάρχουν ομάδες από Ισπανία και Γαλλία, που έχουν δυναμική και ιστορία. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα όταν θα αναλύσουμε καλά του αντιπάλους, για να πούμε περισσότερα» ανέφερε αρχικά ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ.

Σχετικά με το αν υπάρχουν βατοί αντίπαλοι, τους οποίους ο ΠΑΟΚ θεωρητικά «τους έχει», ο Καρυπίδης τόνισε: «Καμιά φορά, στο ποδόσφαιρο υπολογίζεις να πάρεις βαθμούς από βατούς αντιπάλους, αλλά έχουμε δει τα πράγματα να εξελίσσονται διαφορετικά. Έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε, οι παίκτες θα έχουν καλύτερο ρυθμό για να παρουσιάσουμε κάτι ανάλογο όπως χθες (σ.σ. θρίαμβος με 5-0 επί της Ριέκα στην Τούμπα). Αισιοδοξούμε και ελπίζουμε, μας αρέσει να παίζουμε Ευρώπη και να προχωράμε μακριά».

Αναφορικά με το ποιος είναι από εδώ και πέρα ο στόχος στην Ευρώπη, ξεκαθάρισε: «Όταν συμμετέχεις στο Europa League, o βασικός στόχος είναι να είσαι στους ομίλους. Το κάναμε και πέρσι και είδαμε τη διαφορά ποιότητας με το Conference League. Όμως κι εκεί συμμετέχουν μεγάλες ομάδες. Καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο και είμαστε χαρούμενοι που θα παίξουμε εκεί».

Για το αν θα βοηθήσει η δύναμη της έδρας την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, ο Χρήστος Καρυπίδης επεήμανε: «Η έδρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Παίζεις με τον κόσμο σου, τα παιχνίδια είναι διαφορετικά εδώ. Έχουμε ‘’χτίσει’’ καλή νοοτροπία, καθώς η ομάδα δείχνει ισχυρή προσωπικότητα και στα εκτός έδρας. Από την προηγούμενη σεζόν με το νέο format, κάθε παιχνίδι είναι πολύ ενδιαφέρον και μέχρι το τέλος υπήρξε μεγάλη μάχη για όλες τις ομάδες».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν υπάρχουν φαβορί στη διοργάνωση, ο Καρυπίδης είπε: «Νομίζω είναι νωρίς. Η Μπέτις έπαιξε στο τελικό του Conference League πέρσι (σ.σ διασύρθηκε με 4-1 από τη Τσέλσι), έχει αποκτήσει εμπειρία είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση είναι νωρίς να μιλάμε για φαβορί».