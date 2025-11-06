Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Με θριαμβευτικό τρόπο ήρθε η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ στο β’ ημίχρονο η ομάδα του Λουτσέσκου, που προερχόταν από το σπουδαίο «διπλό» επί της Λιλ, ξεπέρασε εύκολα (4-0) το εμπόδιο της Γιουγκ Μπόις την Πέμπτη στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης και έχοντας πλέον επτά βαθμούς βρίσκεται κοντά στην οκτάδα (σ.σ.: αυτή τη στιγμή φιγουράρει στην 10η θέση).

Η αποβολή του Αρμίν Γκίγκοβιτς μόλις στο 6ο λεπτό ουσιαστικά καταδίκασε τους Ελβετούς που άντεξαν στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο παραδόθηκαν στις… ορέξεις των γηπεδούχων, που μεταμορφώθηκαν μετά την είσοδο του Ζϊβκοβιτς στο ματς.

Οι Μπιάνκο (54’), Γιακουμάκης (67’), Κωνσταντέλιας (72’) και Μπάμπα (76’) σημείωσαν τα γκολ των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι με το αποψινό τρίποντο έφτασαν τις επτά σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους Θεσσαλονικείς, αφού μόλις στο 6’ απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Γκίγκοβιτς πήγε με τις τάπες στο καλάμι του Γιακουμάκη, με τον Σρτζαν Γιοβάνοβιτς, έπειτα από on field review, να δείχνει κόκκινη κάρτα στον 23χρονο Βόσνιο μέσο. Αναμενόμενα, η κατοχή της μπάλας πέρασε στην πλευρά του ΠΑΟΚ.

Το πλασέ του Κωνσταντέλια (7’) από το σημείο του πέναλτι ήταν αδύναμο, το σουτ του Σουαλιό Μεϊτέ (10’) έξω από την περιοχή άστοχο όπως κι εκείνο του Τζόντζο Κένι (29’), με την καλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων να «πέφτει» στον Κίριλ Ντεσπόντοφ, με τον Βούλγαρο όμως να αστοχεί στο 23′.

Κάτι ανάλογο συνέβη και τρία λεπτά αργότερα, αυτή τη φορά με τον Μπάμπα (26’) μετά από ενέργεια του Κωνσταντέλια.

Με εξαιρετικές αλληλοκαλύψεις και με περίσσιο θάρρος όταν είχαν την μπάλα στα πόδια, τα «νεαρά αγόρια» κατάφεραν να βγάλουν αναίμακτα το πρώτο μέρος.

Το δεύτερο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ πιο πιεστικό κι αποφασισμένο. Στο 52’ σπατάλησε διπλή ευκαιρία, με τον Μάρβιν Κέλερ να αποκρούει την κεφαλιά του Ντεσπόντοφ και τον Γιακουμάκη, εν συνεχεία, να αστοχεί πιεζόμενος. Η λύση τελικά ήρθε από τον Μπιάνκο, δυο λεπτά αργότερα.

Ο Κωνσταντέλιας τροφοδότησε στα αριστερά τον Μπάμπα, ο Γκανέζος γύρισε στο ύψος του πέναλτι και με δυνατή προβολή ο Ιταλός μέσος άνοιξε το σκορ.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλησαν να εκμεταλλευτούν το momentum, με τον Ντεσπόντοφ να πλασάρει πάνω στον εξερχόμενο Κέλερ στο 58’ μετά από νέα ενέργεια του Κωνσταντέλια και τον Μεϊτέ να σουτάρει ψηλά, μετά την εκτέλεση του κόρνερ που ακολούθησε.

Στο 67′ ο ΠΑΟΚ βρήκε το δεύτερο γκολ που έψαχνε για να κλειδώσει το ματς. Ο Τάισον βρήκε εντός περιοχής τον αμαρκάριστο Μαγκομέντ Οζντόεφ – που μόλις είχε μπει στο ματς – ο Ρώσος έκανε το παράλληλο γύρισμα κι ο Γιακουμάκης μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα.

Από το χορό των γκολ δεν ήταν δυνατόν να λείπει ο Κωνσταντέλιας. Ο 22χρονος διεθνής μέσος ήταν παραλήπτης εξαιρετικής ομαδικής συνεργασίας και με δεξί σουτ εντός περιοχής νίκησε τον Κέλερ για το 3-0 στο 72’.

Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ήρθε και τέταρτο γκολ, με τον Μπάμπα από κοντά να γίνεται αποδέκτης της συνεργασίας των Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κένι από τα δεξιά, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του ΠΑΟΚ.

Κι αφού οι Ζίβκοβιτς (82’, 90’+1’) και Κένι (89’) δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Κέλερ, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 4-0.

ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόις 4-0

Γκολ: 54′ Μπιάνκο (ΠΑΟΚ), 67′ Γιακουμάκης (ΠΑΟΚ), 72′ Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), 76′ Μπάμπα (ΠΑΟΚ)

Κίτρινες: Ραβελοσόν (Γιουνγκ Μπόις), Γιάνκο (Γιουνγκ Μπόις), Χατζάμ (Γιουνγκ Μπόις)

Κόκκινες: 6′ Γκίγκοβιτς (Γιουνγκ Μπόις)

Διαιτητής: Σρτζαν Γιοβάνοβιτς (Σερβία)

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο (66′ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (80′ Ιβανούσετς), Τάισον (80′ Πέλκας), Ντεσπόντοφ (62′ Ζίβκοβιτς), Γιακουμάκης (80′ Τσάλοφ)

Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Λοπέρ, Ζουκρού, Γιάνκο, Χαντζάμ (75′ Φάσναχτ), Γκίγκοβιτς, Ραβελόσον, Σάντσες (66′ Πεχ), Βιρτζίνιους, Φάσνακτ, Κόρδοβα (75′ Μπέντια)