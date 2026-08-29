Κοντά στην απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα, ο Δικέφαλος προχωρά για τον δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Κράσνονταρ, με οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατ. ευρώ. Οι διαπραγματεύσεις παρουσιάζονται να βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ η ρωσική ομάδα φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Μαϊζόν Ροντρίγκεζ της Σάντα Φε.

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