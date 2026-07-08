Σε συμφωνία με τη Βαλένθια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου Μπαπτίστ Σανταμαρία έχει έρθει ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά οδεύει ολοταχώς για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής για την θερινή περίοδο, μετά τον Αρίτς Ελουστόντο.

Ο Σανταμαρία που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1995, μετακόμισε στο «Μεστάγια» το περασμένο καλοκαίρι, πραγματοποιώντας 22 εμφανίσεις με ένα γκολ και δυο ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2027.

Εφόσον ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή, ο Σανταμαρία θα μεταβεί στην Ολλανδία ώστε να έχει μια πρώτη γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες και προπονητή. Οι «ασπρόμαυροι» επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 12 του μήνα κι ενώ μια ημέρα νωρίτερα είναι προγραμματισμένο το φιλικό με την Τβέντε.