Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι των «δικεφάλων» με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (Κυριακή 29/11, 21:00), για την 12η αγωνιστική της Super League και ταξιδεύει για την Αθήνα.

Η τελευταία προπόνηση των «ασπρόμαυρων» έγινε το πρωί στην Τούμπα και είχε τακτικό χαρακτήρα, με ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Ο Αλέσιο Λίσι κράτησε τα χαρτιά του κλειστά και δεν ανακοίνωσε αποστολή, η οποία αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

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