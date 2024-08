Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται ο ΠΑΟΚ και η Άιντραχτ για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, όπως αναφέρει Γερμανός ρεπόρτερ.

Συγκεκριμένα ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, σε ανάρτησή του στο X, επισήμανε ότι οι ιθύνοντες των δύο ομάδων είναι κοντά στο να δώσουν τα χέρια, προκειμένου να γίνει κάτοικος Φρανκφούρτης ο Χανιώτης στόπερ.

Όπως υπογραμμίζει ο Γερμανός ρεπόρτερ η διοίκηση των «αετών» προορίζει τον Κουλιεράκη για αντικαταστάτη του Γούιλιαν Πάτσο, ο οποίος οδεύει προς την Παρί Σεν Ζερμέν με συμβόλαιο μέχρι το 2029.

🚨🦅 As reported in our show, there’s a total verbal agreement between Eintracht Frankfurt and Konstantinos #Koulierakis ✔️

Greek defender can sign a contract until 2029. He should replace Willian #Pacho who will join PSG this week.

Total agreement between #SGE and PAOK… pic.twitter.com/YDbJf7DrVm

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 6, 2024