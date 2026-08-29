Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη πραγματοποιήθηκε η σημερινή (29/8) προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά πριν από τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο (31/8, 20:15), με τον ιδιοκτήτη των ασπρόμαυρων να στέλνει μήνυμα ενότητας εν όψει της συνέχειας.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα με τους Περιστεριώτες για τη 2η αγωνιστική της Super League, με τον Αλέσιο Λίσι να πραγματοποιεί τη σημερινή προπόνηση, παρουσία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος συνοδευόταν από τους δύο γιους του, Γιώργο και Νίκο, δείχνοντας έτσι ότι παραμένει κοντά στην ομάδα, στη δύσκολη στιγμή μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στα χέρια της Μπραν.

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