Σπουδαία διάκριση για τον Ραζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος Ρουμάνος προπονητής για το 2025.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ έδωσε κανονικά το «παρών» στο Super Gala Fanatik, με τον ίδιο, κατά την παραλαβή του βραβείου του, να αποθεώνει τον «δικέφαλο» του Βορρά, την οικογένεια Σαββίδη, τον κόσμο του συλλόγου και άπαντες στην ομάδα για τη στήριξη που του παρέχουν στο έργο του.

«Πρώτα απ ‘όλα, σας ευχαριστώ για αυτή την ξεχωριστή βραδιά, για αυτές τις συγκινητικές στιγμές. Δεν είναι εύκολο να ανασκοπήσεις μια ζωή σαν κι αυτή, μερικές υπέροχες καταστάσεις, μερικές εξαιρετικές στιγμές, σε λίγα δευτερόλεπτα», ήταν τα πρώτα του λόγια μετά από ένα συγκινητικό βίντεο που προβλήθηκε νωρίτερα με σημαντικές στιγμές της καριέρας του και της ζωής του.

«Σας ευχαριστώ που επιμείνατε να έρθω, γιατί βρήκα εδώ, με μεγάλη χαρά, ανθρώπους που ήταν παρόντες στις εμπειρίες μου στο παρελθόν. Βλέπω ξανά τον κ. Κόπος, τον οποίο χαιρετώ με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Είναι οι γονείς μου και το αγόρι μου, ο Ματέι, σας αγαπώ, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση μαζί. Αυτό το βραβείο είναι ένα ατομικό βραβείο που προσφέρει η Χόρια, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν ατομικά βραβεία», ανέφερε αρχικά ο Λουτσεσκου, προσθέτοντας:

«Είναι ένα ομαδικό βραβείο, είναι ένα ομαδικό βραβείο, είναι το βραβείο του ΠΑΟΚ, για όλα όσα σημαίνει το έργο αυτής της ομάδας, όχι φέτος, αλλά όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου την οικογένεια Σαββίδη, τον Ιβάν, τον Γιώργο, τον Νίκο, που μου έδωσαν την ευκαιρία να εργαστώ σε αυτό το επίπεδο και που με στήριξαν.

Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους παίκτες που είχα και έχω. Χάρη στη δουλειά τους, τη θυσία τους, τη διαθεσιμότητά τους, πετύχαμε φανταστικές στιγμές σε μια πόλη που ζει πολύ έντονα συναισθηματικά. Ευχαριστώ όλους όσους είναι στον ΠΑΟΚ, δίπλα μας, μέρα με τη μέρα, ευχαριστώ τους απίστευτους οπαδούς που έχει ο ΠΑΟΚ και, τέλος, πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από το τεχνικό επιτελείο, με τους οποίους πετύχαμε αυτές τις εξαιρετικές στιγμές».