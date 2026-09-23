Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον 17χρονο μεσοεπιθετικό Χρήστο Κώστογλου, ο οποίος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά το πέρασμά του από τις ακαδημίες της Ντόρτμουντ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα ενταχθεί αρχικά στον ΠΑΟΚ Β’ και θα πάρει χρόνο συμμετοχής στη Superbet League 2.

«Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Είμαι απίστευτα χαρούμενος και περήφανος που ανακοινώνω ότι υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύλλογο και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή την απόφαση για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου», έγραψε στα social media ο γεννημένος το 2009, που είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας και αναμένεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ τον Νοέμβριο του 2026.

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