Την πεποίθησή του πως η ομάδα του θα πραγματοποιήσει μια άκρως αξιόλογη πορεία στο φετινό UEFA Europa League, εξέφρασε ο Ζάρκο Λάζετιτς, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου εν όψει της πρεμιέρας της League Phase, που φέρνει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας (Τετάρτη 24/9, 19:45, COSMOTE SPORT 2 HD).

Ο 43χρονος προπονητής σχολίασε τόσο την απουσία του βασικού επιθετικού, Ίον Νικολαέσκου, αλλά και το πώς περιμένει να αγωνιστούν οι «ασπρόμαυροι» σε ένα γήπεδο γεμάτο ενέργεια, όπως αυτό της Τούμπας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Λάζετιτς στη συνέντευξη Τύπου:

-Για τις σκέψεις του κόντρα στον ΠΑΟΚ:

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι, που συμμετέχουμε στο Europa League. Προετοιμαστήκαμε καλά και είμαστε έτοιμοι για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Θέλουμε αυτή τη σεζόν να κάνουμε ένα βήμα μπροστά».

-Για το αν γνωρίζουν για την ατμόσφαιρα στην Τούμπα:

«Μας είπαν πολλά για το θρυλικό γήπεδο του ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του. Στόχος είναι να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Θέλουμε να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και να εστιάσουμε στο παιχνίδι. Θέλουμε να βάλουμε τα δυνατά μας».

-Για την απουσία του Ίον Νικολαέσκου:

«Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στο ρόστερ. Ο Νικολαέσκου είναι η μοναδική απουσία, η υπόλοιπη ομάδα είναι πλήρως προετοιμασμένη».

-Για την εμπειρία που αποκόμισαν την περσινή σεζόν:

«Πήραμε εμπειρία από τις εμφανίσεις μας την περασμένη σεζόν. Η εμπειρία αυτή βοηθά τους παίκτες. Την περσινή σεζόν είχαμε δύσκολα αποτελέσματα, παρά τους καλούς αγώνες που δώσαμε. Θέλουμε να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα φέτος. Προετοιμαστήκαμε καλά. Η Ευρώπη είναι κάτι διαφορετικό, αλλά έχουμε το μομέντουμ. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για όλους τους αντιπάλους. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».

-Για την ετοιμότητα της ομάδας του:

«Δεν το γνωρίζω ακριβώς. Έχουμε περιθώριο να βελτιωθούμε. Έχουμε παίξει με ομάδες διαφόρων δυναμικοτήτων. Θέλουμε να δούμε πώς θα είναι απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ. Είναι μια σταθερή και συνεπής ομάδα και δύσκολα κάνεις φάσεις απέναντί τους. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον ΠΑΟΚ και την ομάδα του».