Στις 19:00 (Novasports Prime) θα αρχίσει στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας το παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον ΠΑΟΚ, για την 12η αγωνιστική της Super League.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν δύσκολο έργο στη Λιβαδειά στην προσπάθειά τους για την κατάκτηση του τριπόντου, αφενός γιατί απέναντί τους έχουν μία εκπληκτική ομάδα, που αποτελεί την μεγάλη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος και αφετέρου διότι προέρχονται από ευρωπαϊκό ματς, στο οποίο μάλιστα την… πάτησαν στο τέλος (ισοφαρίστηκαν σε 1-1 από την Μπραν στο 90′).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 17 Σεπτεμβρίου στο «Λάμπρος Κατσώνης» ο ΠΑΟΚ είχε συντριβεί με 4-1 από το συγκρότημα του Παπαδόπουλου, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος – Κωστή, Τσόκαϊ – Παλάσιος, Μπάλτσι, Βέρμπιτς – Όζμπολτ.



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ιβάνουσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Κωσταράς, Αρμακώλας, 4ος: Τσέτσιλας, VAR: Φωτιάς, Κατοίκος