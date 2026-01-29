Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λιόν στη Γαλλία. Στη σκιά του σοκαριστικού δυστυχήματος ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει τη νίκη στο ματς για την 8η αγωνιστική της league phase του Europa League.
Λιόν – ΠΑΟΚ 0-0 (COSMOTE SPORT 4 HD)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάμπ, Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλτς, Ντε Καρβάλιο, Κάραμπετς, Μερά, Μόρτον, Μορέιρα, Ιμπέρ.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.