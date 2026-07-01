Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1 της Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία, με τον Αλέσιο Λίσι να μοιράζεται τις σκέψεις του σχετικά με το αγωνιστικό κομμάτι και τον στόχο της πρόκρισης στην Ευρώπη.

Μετά τη φιλική νίκη επί της Μπέβερεν ο Ιταλός προπονητής, εξέφρασε ικανοποίηση για την προσπάθεια, εστιάζοντας στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την ανάγκη για περαιτέρω τακτική και τεχνική εξέλιξη.

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