Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 της Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2 και δύο νίκες προκρίθηκε πανηγυρικά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός του «δικεφάλου του βορρά», Αλέσιο Λίσι, παρουσιάστηκε ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα, ωστόσο επεσήμανε ότι η ομάδα του έχει πράγματα να διορθώσει.

«Ήταν πολύ καλό, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Οι οπαδοί ήταν πραγματικά εντυπωσιακοί. Στο ματς βελτιωθήκαμε, περιμέναμε τις κατάλληλες στιγμές μας στο ματς και αυτό είναι σημαντικό. Είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα, αλλά έχουμε πράγματα να διορθώσουμε», είπε αρχικά και ρωτήθηκε για την πρόοδο του ΠΑΟΚ:

«Σήμερα κάναμε καλύτερο ματς από το πρώτο στην Πολωνία. Βελτιωνόμαστε και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Για τον επόμενο αντίπαλο, απάντησε: «Είναι το ίδιο για εμάς. Να απολαύσουμε αυτή τη βραδιά και αύριο να μπούμε στις προπονήσεις και να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι».