Ο Αλέσιο Λίσι έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη νίκη του ΠΑΟΚ με 2-1 επί του Ηρακλή, για την 7η αγωνιστική της Super League, αναφέροντας ότι είδε αντίδραση από τους παίκτες του μετά την ήττα από την Καλαμάτα.

Ο Ιταλός προπονητής ξεκίνησε την τοποθέτησή του δηλώνοντας ευχαριστημένος από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, μένοντας στις ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του στα αντίπαλα καρέ, πριν παραδεχτεί ότι η ήττα από την Καλαμάτα πρόσθεσε μεγάλη πίεση και βάρος στους γηπεδούχους. Στη συνέχεια στάθηκε στην αντίδραση που έδειξαν οι παίκτες του μετά το 0-1 χαρακτηρίζοντας χαοτικό το παιχνίδι, ενώ παραδέχτηκε ότι δεν παίχτηκε φανταστικό ποδόσφαιρο, απέναντι σε μία πολύ καλά στημένη ομάδα.

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