Ο προπονητής του Δικεφάλου, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αυριανό επαναληπτικό αγώνα με την Μπραν (27/8, 19:00), για τα play-offs του UEFA Coneference League, τονίζοντας ότι η ομάδα του υστερεί σε φυσική κατάσταση των Νορβηγών, αλλά έρχεται με νοοτροπία νικητή για να πάρει την πρόκριση στη League Phase.

Στις δηλώσεις του πριν από το ματς, ο Αλέσιο Λίσι εξέφρασε τον θαυμασμό του για την ομορφιά της Νορβηγίας, δηλώνοντας παράλληλα πως ο ΠΑΟΚ είναι απόλυτα έτοιμος να διαχειριστεί την πίεση ενός τέτοιου «τελικού». Ο Ιταλός τεχνικός υπογράμμισε την πνευματική ισχύ και την ενότητα της ομάδας του, τονίζοντας ότι παρά τις δεδομένες δυσκολίες απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, οι παίκτες του έχουν την ικανότητα να ανταπεξέλθουν.

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