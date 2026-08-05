Το σύνθημα για την πρώτη «μάχη» με την Άντερλεχτ έδωσε ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι της Τούμπας (6/8, 20:45) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Δίνοντας το στίγμα για την κατάσταση της ομάδας, ο Ιταλός τεχνικός αποκάλυψε πως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι έτοιμος να αγωνιστεί, καθησυχάζοντας τους φίλους του Δικεφάλου εν όψει της κρίσιμης ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

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