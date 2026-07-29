Ο Αλέσιο Λίσι, έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου πριν από το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου (30/7, 20:45) στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τον Β’ Προκριματικό γύρο του UEFA Europa League.

Εν όψει του πρώτου εντός έδρας ευρωπαϊκού αγώνα στην Τούμπα για τη φετινή σεζόν, ο Ιταλός προπονητής, εμφανίστηκε απόλυτα ψύχραιμος και αισιόδοξος, τονίζοντας ότι δεν αισθάνεται πίεση αλλά χαρά για το γεγονός ότι ζει τέτοιες ποδοσφαιρικές στιγμές. Αναφερόμενος στην τακτική εικόνα του ΠΑΟΚ, δήλωσε ικανοποιημένος από την ταχύτητα στην κυκλοφορία και την άμεση επανάκτηση της μπάλας που είδε στο πρώτο ματς, ωστόσο υπογράμμισε ότι στόχος για τη ρεβάνς είναι η βελτίωση της ανασταλτικής λειτουργίας και η αποφυγή της απώλειας μέτρων στο γήπεδο όταν η ομάδα δεν έχει την κατοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr