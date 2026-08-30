Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι για τη 2η αγωνιστική της Super League, με τον Αλέσιο Λίσι να κάνει τον απολογισμό του αγώνα και να υποκλίνεται στον Τάχα Άλι.

Ο Ιταλός τεχνικός ανέλυσε την εικόνα του αγώνα, επισημαίνοντας ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καθολικά ανώτερος κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο οι παίκτες του άξιζαν δικαιωματικά να έχουν πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στο σκορ με ένα ή δύο γκολ διαφορά.

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