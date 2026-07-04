Το 2/2 έκανε ο ΠΑΟΚ στα φιλικά που δίνει επί ολλανδικού εδάφους αφού μετά την Μπέβερεν (4-1), ο «Δικέφαλος» επικράτησε σήμερα (4/7) με 4-0 και επί της Βέστερλο.

Μάλιστα μετά τη σημερινή(4/7) νίκη της ομάδας του επί των Βέλγων, ο Αλέσιο Λίσι επεσήμανε ότι η νίκη είναι μεν σημαντική, διότι είναι πάντα ο σκοπός, αλλά σε αυτό το σημείο αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι η βελτίωση της ομάδας.

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