Ο Αλέσιο Λίσι τόνισε μεταξύ άλλων πως ήρθε στον ΠΑΟΚ για να κατακτήσει τίτλους, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ιβάν Σαββίδη.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε επίσης για την Εθνική Ελλάδας και την Εθνική Ιταλίας, τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη, το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τις καλοκαιρινές μεταγραφές του Δικεφάλου του Βορρά, ενώ παράλληλα αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του.

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