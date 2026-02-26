Ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει στο Βίγκο το 2-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, ξεπερνώντας σημαντικές απουσίες, κόπωση και τις απαιτήσεις του αντιπάλου.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει στο Βίγκο το 2-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, ξεπερνώντας σημαντικές απουσίες, κόπωση και τις απαιτήσεις του αντιπάλου.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.