Ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει στο Βίγκο το 2-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, ξεπερνώντας σημαντικές απουσίες, κόπωση και τις απαιτήσεις του αντιπάλου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Europa League #Θέλτα #ΠΑΟΚ