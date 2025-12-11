Στο «Χουβεφάρμα Αρίνα» θα δοκιμαστεί στις 19:45 (Cosmote Sport 3) ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τη Λουντογκόρετς, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς απέναντι στους πρωταθλητές Βουλγαρίας, φιλοδοξούν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να κάνουν άλμα πρόκρισης.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν καλή ψυχολογία μετά τη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη, την ώρα που οι Βούλγαροι προέρχονται από το δευτεριάτικο, εντός έδρας 1-1 με τη Σλάβια Σόφιας για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Στην Ευρώπη, οι γηπεδούχοι είναι 25οι μετά τη σπουδαία νίκη κόντρα στη Θέλτα και εκτός 24άδας στην ισοβαθμία, με τον Δικέφαλο του Βορρά από τη μεριά του να καταλαμβάνει τη 17η θέση, με δύο βαθμούς περισσότερους.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του απέναντι στη Λουντογκόρετς τους Γιακουμάκη, Μιχαηλίδη, Σάστρε και Πέλκα.

Στον αντίποδα ο Περ-Ματίας Χέγκμο δεν υπολογίζει τους Κουρτουλούς και Τερζίεφ.

Διαιτητής: Οράτιου Φέσνιτς (Ρουμανία)

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Λουντογκόρετς: Μπόνμαν-Σον, Βερντόν, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ-Κάλοτς, Στάνιτς, Ντουάρτε-Βιδάλ, Μπίλε, Τεπκετέι

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοβ, Τάισον, Τσάλοφ.