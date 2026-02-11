Την ικανοποίησή του για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού εξέφρασε ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός χαρακτήρισε το παιχνίδι πολύ δύσκολο, επισημαίνοντας πως η ομάδα του είχε να διαχειριστεί την πίεση του αποτελέσματος και τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε και έφτασε σε μία δίκαιη πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα ματς ένταση στο οποίο εμείς είχαμε να χάσουμε τα πάντα, παρά το προβάδισμα που είχαμε από τη Λεωφόρο, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μόνο να κερδίσει. Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, αντεπεξήλθαμε πολύ καλά και χωρίς και με τη μπάλα. Στο δεύτερο μέρος ο αντίπαλος προσπάθησε να κρατήσει τη μπάλα αλλά και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν καλύτεροι οπότε ήταν μία απόλυτα δίκαιη πρόκριση σε έναν τελικό όπου θα διεκδικήσουμε έναν τίτλο.

Όσο για τους τραυματίες, είναι τρεις παίκτες που αντιμετωπίζουν καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν τραυματισμούς, ο Πέλκας, ο Κωνσταντέλιας και ο Ντεσπόντοφ αλλά είναι κάτι που μοιάζει φυσιολογικό έχοντας ένα πάρα πολύ δύσκολο και έντονο πρόγραμμα με σπουδαία παιχνίδια ανά τρεις ημέρες.

Παρ’ όλα αυτά η ομάδα απολαμβάνει το ποδόσφαιρο όταν μπαίνει στο γήπεδο και ο ένας προσπαθεί να καλύψει την απουσία του άλλου. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε σε έναν τελικό, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα του. Ήταν ένας στόχος για εμάς, όταν έρθει η ώρα θα τον αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που πρέπει».