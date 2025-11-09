Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι στη Λεωφόρο ήταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό να τονίζει ότι οι «ασπρόμαυροι» έχασαν μόνοι τους το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα ο προπονητής του «δικεφάλου» του Βορρά εξέφρασε την ελπίδα του να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το ματς: «Όταν έχεις τόση ροή παιχνιδιών και νικηφόρων ματς, κάτι μπορεί να σου λείπει στο πνευματικό κομμάτι. Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το ματς.

Χάσαμε το πρώτο μέρος, δεν κάναμε τίποτα από όσα δείξαμε. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ούτε κίνηση χωρίς την μπάλα.

Στο δεύτερο μέρος ήμασταν κυριαρχικοί, τους πιέσαμε και κάναμε όσα έπρεπε να κάνουμε στο πρώτο μέρος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να αντιδράσουμε. Να φρεσκαριστούμε και να συνεχίσουμε μετά τη διακοπή».

Για το εάν υπάρχει εικόνα για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια: «Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Νομίζω ότι ένας μικρός τραυματισμός».