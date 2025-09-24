Στον παράγοντα «τύχη» στάθηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο γήπεδο της Τούμπας, που βρήκε τις δυο ομάδες ισόπαλες δίχως τέρματα (0-0), για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

O 56χρονος Ρουμάνος τεχνικός τόνισε αρχικά: «Ήταν ένα πολύπλοκο παιχνίδι. Με μία επιθετική, ποιοτική ομάδα που μπορούσε να κάνει ευκαιρίες. Κάναμε κάποια εύκολα λάθη και τους δώσαμε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεν υπήρχαν αυτά τα λάθη. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και δε τους επιτρέψαμε να επιτεθούν. Κάναμε σχεδόν το τέλειο παιχνίδι από αυτή την άποψη».

Για να συμπληρώσει σχετικά με τις ευκαιρίες που σπατάλησαν οι ποδοσφαιριστές του στο δεύτερο μέρος και ειδικά στις καθυστερήσεις, με τους Φεντόρ Τσάλοφ και Μαντί Καμαρά: «Χάσαμε ευκαιρίες, ενώ άλλες φορές αμύνθηκαν εκείνοι καλά, πάλεψαν πολύ. Είμαστε σε μια στιγμή, που δεν έχουμε την τύχη με το μέρος μας. Πρέπει να παλέψουμε κόντρα σε αυτό και από τις ευκαιρίες που φτιάχνουμε να σκοράρουμε. Πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα κερδίζουμε και το σημερινό ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε».