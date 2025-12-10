Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Λουντογκόρετς, αρνήθηκε ότι το ματς με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας είναι το πιο σημαντικό στη διαδρομή του «δικεφάλου» στη League Phase του Europa League, αναφέροντας με νόημα ότι είναι λάθος η ομάδα του να μπει στη λογική των υπολογισμών.

Μεταξύ άλλων ο Ρουμάνος τεχνικός ανέφερε ότι γνωρίζει τα πάντα για την ομάδα της γειτονικής χώρας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν είναι το πιο σημαντικό ματς: «Δεν είναι το πιο σημαντικό. Είναι όμως σημαντικό ματς. Διακυβεύονται τρεις βαθμοί. Στο ποδόσφαιρο κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Δεν είναι σωστό από την πλευρά μας να κάνουμε υπολογισμούς».

Για τους τραυματισμούς: «Όταν υπάρχει ροή αγώνων είναι λογικό να παρουσιαστούν τραυματισμοί. Χρειάζεται απ’ όλους έξτρα προσπάθεια απ’ όλους. Υπάρχουν ταξίδια, όπως κι αυτό που δεν είναι εύκολο. Αεροπλάνο, πούλμαν, μετά ταξίδι για να παίξουμε με τον Ατρόμητο».

Για τη Λουντογκόρετς: «Θα παίξουμε με τη Λουντογκόρετς και στο τέλος θέλω οι παίκτες να είναι ικανοποιημένοι για την προσπάθειά τους. Δεν θα πω πως θα παίξουμε κόντρα στη Λουντογκόρετς, μία καλή ομάδα που της αρέσει να κυριαρχεί, να έχει τη μπάλα. Έχει τη δική της νοοτροπία και το ότι κυριαρχεί στη Βουλγαρία σημαίνει πολλά. Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι. Είμαστε κι εμείς δυνατή ομάδα βέβαια».

Για τη διαχείριση Μύθου ή Τσάλοφ: «Η κατάσταση είναι όπως είναι. Θέλετε να σας πω ποιος θα ξεκινήσει; Μύθου και Τσάλοφ όποτε κληθούν θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η ομάδα χτίζεται από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Προσπαθούμε να πείσουμε τους παίκτες ότι στη διάρκεια της σεζόν θα υπάρξουν απουσίες κι όσοι κληθούν θα πρέπει να μπουν και να βοηθήσουν. Τα ντέρμπι στην Ελλάδα έχουν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, πίεση. Έχουν τεράστιο αντίκτυπο τα ντέρμπι με τις μεγάλες ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Άρη. Αν θα υπάρχουν 1-2-5-8 παίκτες εκτός, υπάρχουν άλλοι που θα πρέπει να δώσουν το 100%. Όλοι έχουν την υπευθυνότητα, καταλαβαίνουν την κατάσταση κι όταν κληθούν οφείλουν να δώσουν τα μέγιστα».

Για τη βράβευση στη Ρουμανία ως ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς και το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον ΠΑΟΚ: «Δεν θέλω να πω τι έγινε στη Ρουμανία. Ήταν ένα απόγευμα που πέρασε τη Δευτέρα. Τώρα σημασία έχει το ματς με τη Λουντογκόρετς. Όσο για το στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι δική μου δουλειά να πω. Εγώ προσπαθώ να προπονήσω όσο το δυνατόν καλύτερα την ομάδα».