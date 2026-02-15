Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας έχοντας βέβαια ματς λιγότερο. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι κορυφής δήλωσε:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε πολλά ντέρμπι τις τελευταίες μέρες. Ο Μεϊτέ εδώ και καιρό κουβαλούσε ένα πρόβλημα και δεν ήταν 100% έτοιμος. Παίζουμε απέναντι σε αντιπάλους που είναι πιο φρέσκοι με ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, παλεύουν συνέχεια και δεν τα παρατάνε ποτέ».

Για την κούραση στην ομάδα του: «Βλέπουμε μία ομάδα επιβαρυμένη όπως είναι ο ΠΑΟΚ και μία πιο φρέσκια όπως είναι η ΑΕΚ. Η φάση του πέναλτι μπορεί να κρίνει την αυτοπεποίθηση. Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στη λεπτομέρεια. Θα μπορούμε να σκοράρουμε με τον Καμαρά στο τέλος, το ίδιο και η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς. Εκτιμώ πολύ την προσπάθεια της ομάδας με τόσα παιχνίδια στα πόδια λόγω της Ευρώπης».

Για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του: «Είμαι περήφανος για την προσπάθεια των παικτών. Είμαστε μια ομάδα με ενδιαφέρουσα ροή στον αγώνα μας. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς παίκτες ως δεκάρι που δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες».

