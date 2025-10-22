Ο Ράζβαν Λουτσέσκου αναγνώρισε τις μεγάλες δυσκολίες της αναμέτρησης κόντρα στη Λιλ, ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος πως η ομάδα του θα κάνει το παιχνίδι της για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα στο «Σταντ Πιέρ Μορουά» (Πέμπτη 23/10, 22:00, COSMOTE SPORT 5 HD), για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δυναμική της αντιπάλου των «ασπρόμαυρων», ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν αλλαγές στην ενδεκάδα ενώ τόνισε πως η πορεία της ομάδας είναι ανοδική τις τελευταίες εβδομάδες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουμάνος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου:

Για την ψυχολογία που έχει η ομάδα του μετά τις νίκες στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ εν όψει του αγώνα: «Το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο για μας. Εμείς πρέπει να είμαστε στο 110% σε όλους τους τομείς και πάνω από όλα να είμαστε πειθαρχημένοι. Η αυτοπεποίθηση είναι πολύ ψηλά μετά τις δυο νίκες που κάναμε, αλλά παίζουμε με μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο».

Για τις αλλαγές που ετοιμάζεται να κάνει και αν αυτό σημαίνει κάτι για τις προτεραιότητες του ΠAOK: «Θέλετε να ακούσετε από εμένα ότι έχω προτεραιότητες, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι από το ένα παιχνίδι στο άλλο ανάμεσα σε τρεις μέρες, όπως αυτό με την ΑΕΚ και αυτό με την Λιλ. Χρειάζεται να βρούμε την καλύτερη δυνατή χημεία στον αγωνιστικό χώρο. Να βάλουμε παίκτες που είναι πνευματικά φρέσκοι που θα τρέξουν παραπάνω. Να δώσουν μάχη για να δώσουν ένα καλό επίπεδο απόδοσης. Ίσως να ήμασταν άτυχοι στον σχεδιασμό γιατί έχουμε μια δύσκολη σειρά αγώνων με Θέλτα, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και τώρα με την Λιλ. Υπάρχουν παίκτες που χρειάζονται μια μέρα, δυο μέρες για να φτάνουν στο μάξιμουμ της αποκατάστασης του. Όλα αυτά πρέπει να τα υπολογίσουμε για να φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που μπορείτε να δείτε αλλαγές από το ένα παιχνίδι στο άλλο».

Για το τι σημαίνει για την ομάδα το ότι έχει μόνο ένα βαθμό μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια της League Phase: «Με τη Λιλ θα είναι ένας περίπλοκος αγώνας. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να δώσουμε μάχη για να κερδίσουμε αλλά δεν παύει να ξέρουμε ότι απέναντι μας έχουμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Ακολουθούν άλλα πέντε ματς στην διοργάνωση, ενδεχομένως να μην είχαμε την τύχη για τον προγραμματισμό των αγώνων και τους αντιπάλους, αλλά είμαστε εδώ για να παίξουμε το παιχνίδι μας».

Για τις αλλαγές στην ενδεκάδα και την επιστροφή στην αποστολή του Γίρι Παβλένκα: «Πιστεύω ότι είναι καλό για την ψυχολογία του που ήρθε μαζί μας ο Παβλένκα, για να αρχίσει και πάλι να συμμετέχει στην προετοιμασία των αγώνων. Θα δούμε ποιοι θα παίξουν και ποιοι όχι. Ο (σ.σ. Μαγκομέντ) Οζντόεφ και ο Τάισον έμειναν πίσω γιατί είχαν κάποια μικρά θέματα, αλλά θα είναι 100% έτοιμοι για την Κυριακή (σ.σ. κόντρα στον Βόλο). Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για την ενδεκάδα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ρωτάτε αφού κάποιες φορές ξέρετε την ενδεκάδα νωρίτερα από εμένα».

Για την ατάκα του στο Βίγκο, ότι το κλίμα θυμίζει ομάδα που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, και τι έχει αλλάξει έκτοτε: «Δεν έχει αλλάξει κάτι. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες της πόλης. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας, όπως πριν δυο, τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Η ομάδα είναι σε μια διαδικασία βελτίωσης, δουλειάς και μάχης κάθε μέρα. Είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα, περάσαμε στην League Phase, παίζουμε ανά τρεις μέρες, αντιμετωπίζουμε ομάδες που έχουν μια εβδομάδα ενώ εμείς είμαστε χωρίς χρόνο. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε όλους τους αγώνες. Για να είσαι επιτυχημένος στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις τη σωστή νοοτροπία και να έχεις την κατάλληλη ισορροπία. Καμιά φορά είσαι άτυχος, καμιά φορά είσαι τυχερός. Βελτιωνόμαστε μέρα με την μέρα περισσότερο και το καλύτερο είναι ότι έχουμε μια καλή νοοτροπία μαχητή. Η πορεία της ομάδας είναι ανοδική, είμαστε στον δικό μας δρόμο»

Αισιόδοξος πως ο ΠΑΟΚ θα φύγει με θετικό αποτέλεσμα από τη Γαλλία, εφόσον εμφανιστεί όπως πρέπει, εμφανίστηκε από την πλευρά των ποδοσφαιριστών ο Σουαλιό Μεϊτέ.

Ο 31χρονος επιστρέφει στη Γαλλία έπειτα από μία επταετία (καλοκαίρι του 2018 έφυγε από τη Μονακό με προορισμό την Τορίνο) και στη Λιλ έπειτα από μία οκταετία (Ιούλιο του 2017 έγινε μόνιμη η μετακίνησή του από το «Πιέρ Μορουά» στο Βέλγιο και τη Ζούλτε Βάρεγκεμ).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μεϊτέ:

Για την αναμέτρηση: «Είναι πιο τεχνικό, πιο αθλητικό το ποδόσφαιρο στη Γαλλία, ξέρω πώς είναι. Εδώ έχω μεγαλώσει. Αν κάνουμε όλα όσα πρέπει δεν θα έχουμε θέμα».

Για την επιστροφή του στην Γαλλία: «Μου έχουν μείνει οι καλές στιγμές, οι προκρίσεις στο Champions League. Ανδρώθηκα εδώ, έχω παίξει με μεγάλους παίκτες. Έμαθα πολλά εδώ στη Λιλ και επιστρέφω με χαρά».

Για την θητεία του στη Λιλ και την αποχώρησή του από το «Σταντ Πιέρ Μορουά»: «Όχι δεν στεναχωριέμαι που δεν έμεινα. Ήταν ένα μάθημα για εμένα ότι δεν καθιερώθηκα εδώ, αλλά πήρα το μάθημα μου και πλέον έχω καθιερωθεί στο υψηλό επίπεδο».