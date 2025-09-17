Ο Λεβαδειακός, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, συνέτριψε την Τετάρτη με 4-1 σκορ τον ΠΑΟΚ στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να χαρακτηρίζει ντροπιαστικό για την ομάδα του αυτό το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρουμάνου τεχνικού:

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αναλύσουμε κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Είναι πραγματικά ντροπή το σημερινό αποτέλεσμα και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε.

Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, αυτό είναι σωστό και πρέπει να γίνει.

Σε κάθε περίπτωση όταν δέχεσαι αυτά τα τέρματα, τα οποία έρχονται από τρομακτικά δικά μας προσωπικά λάθη και έχεις 5-6 ευκαιρίες να μπορέσεις σκοράρεις σε όλον τον αγώνα, δεν μπορείς να περιμένεις πολλά.

Ξαναλέω, είναι ντροπή το σημερινό αποτέλεσμα και είναι ένα από αυτά που θα μου μείνουν για όλη τη διάρκεια της σεζόν, όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε.

Αυτό που δεν καταλάβαμε στο σημερινό παιχνίδι είναι ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τελείως διαφορετικά πνευματικά τον αγώνα, θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να παλέψουμε κι αφού δεν το κάναμε, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο».