Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Απόλυτα ικανοποιημένος έμεινε ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την νέα ευρεία νίκη της ομάδας του επί της Γιουνγκ Μπόις (4-0), που επιτρέπει στον Δικέφαλο να βάλει… πλώρη για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League. Αυτή ήταν η έβδομη σερί νίκη του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Λουτσέσκου να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον επιθετικό πλουραλισμό που έδειξε η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου

Για το σημείο της αποβολής: «Ξεκινήσαμε με πολύ σωστό τρόπο. Η κόκκινη κάρτα που πήρε η Γιουνγκ Μπόις μας δημιούργησε παραπάνω προβλήματα. Έχω την αίσθηση ότι μπήκαμε σε ένα κλίμα νευρικότητας, γνωρίζοντας ότι πρέπει να κερδίσουμε μετά από αυτό. Αυτό μας επηρέασε, γιατί σε συνδυασμό με την έλλειψη ευθύνης και παραπάνω πρωτοβουλίας από τους παίκτες, το αργό παιχνίδι μας έκανε να μην είμαστε δημιουργικοί. Αυτή η νευρικότητα μας ώθησε να μην έχουμε καθαρό μυαλό ώστε να σκοράρουμε στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο αφήσαμε την όποια πίεση πίσω μας και καταφέραμε να έχουμε ένα καλό ημίχρονο. Πετύχαμε τέσσερα γκολ δημιουργήσαμε ευκαιρίες και πήραμε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για μας. Η Γιουνγκ Μπόις έπαιξε την Κυριακή κόντρα στη Βασιλεία για ένα ημίχρονο με 10 παίκτες. Είχε όμως ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη. Σε αυτό το κομμάτι η διαχείρισή μας ήταν εξαιρετική».

Για τους πολλούς διαφορετικούς σκόρερ από όλες τις γραμμές: «Πιστεύω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στην ομάδα. Οπότε δεν είναι νέα ιστορία, είναι κάτι που δουλεύουμε και προσπαθούμε να έχουμε αυτή την εναλλακτική. Να πάρουμε πλεονέκτημα και να σκοράρουμε και με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πολύ σωστή η αλλαγή της πλευράς, η κίνηση στον χώρο και ήταν δουλειά των ποδοσφαιριστών να ξέρουν που βρίσκονται. Για μας είναι ωραίο ότι κάθε παίκτης συμμετέχει στα γκολ, είτε να σκοράρουν είτε να δίνουν ασίστ. Παίκτες από τις δεύτερες γραμμές για να μπορέσουμε να έχουμε πλουραλισμό και να κερδίζουμε παιχνίδια. Τα γκολ που σκοράρουν οι χαφ, όπως κινούνται οι μέσοι. Να κρατήσουμε αυτή τη ροή και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε βήμα βήμα για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα».

Για το ότι είχαν σχεδόν όλοι οι παίκτες τελική προσπάθεια: «Αυτή τη φορά παίζει ρόλο η νοοτροπία. Αυτός είναι ο τρόπος που θέλουμε να παίζουμε και πρέπει να υπάρχουν αυτές οι επιλογές. Θα υπάρξουν στιγμές και παιχνίδια που οι επιθετικοί θα είναι μπλοκαρισμένοι. Είναι σημαντικό να έχουμε λύσεις από τις δεύτερες γραμμές. Σημαντικό στοιχείο για την ομάδα. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να σκοράρουμε μπορούμε να κάνουμε και παραπάνω πράγματα».

Για το έξτρα κίνητρο της 8αδας: «Ξέρετε την απάντησή μου. Ηρεμία και προσοχή στο επόμενο παιχνίδι της Κυριακής. Να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη. Τίποτα δεν μπορούμε να πετύχουμε χωρίς το μαχητικό πνεύμα και να είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε. Όταν μιλάω να «θυσιάσει» κάποιος κάτι εννοώ το πνευματικό κομμάτι. Να μπορεί να γεμίσει τις μπαταρίες του για το επόμενο παιχνίδι σε τρεις μέρες».