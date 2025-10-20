Στη μνήμη του Λουκά Μήγιου, πατέρα του Γιαννάκη, αφιέρωσε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το αν το μεγάλο κέρδος δεν είναι οι τρεις βαθμοί αλλά ο χαρακτήρας που χτίζει η ομάδα: «Πιστεύω πως κάθε νίκη είναι σημαντική και καμιά δεν είναι πιο σημαντική. Είμαστε στην αρχή της σεζόν, δεν είμαστε στο τέλος της, κάθε νίκη, κάθε βήμα είναι σημαντικό. Επομένως και τώρα κάναμε ένα σημαντικό βήμα, πήραμε μια σημαντική νίκη. Απλά και σε άλλες στιγμές σε άλλα ματς, παρήγαμε φάσεις αλλά δεν σκοράραμε. Επομένως αυτό πρέπει να κρατήσουμε».

-Για το πως διαχειρίστηκε το ματς μετά το δεύτερο γκολ: «Αυτό ήταν διαφορετικό ματς από εκείνο που παίξαμε για παράδειγμα πριν από δυο εβδομάδες. Η ΑΕΚ είχε σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο μόνο μια. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, κάθε ματς σε προκαλεί να το αντιμετωπίσεις με διαφορετικό τρόπο. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες για να σκοράρουμε στο δεύτερο μέρος και είχαμε την αυτοπεποίθηση. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί πήραμε τρεις βαθμούς απέναντι σε μια καλή ομάδα. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, δεν πρέπει να μας παρασύρει αυτός ο ενθουσιασμός».

-Για τον Τσιφτσή και την εμφάνιση του: «Όλοι έκαναν τη δουλειά τους και ο Τσιφτσής. Είναι ένας τερματοφύλακας που βοήθησε τα μέγιστα και με την απόκρουση αλλά και με την ηρεμία που είχε με τα πόδια του. Αλλά θα πρέπει να αναφερθώ σε όλους τους παίκτες για την αποφασιστικότητα που έδειξαν».

Επίσης αναφέρθηκε στον πατέρα του Γιαννάκη, τον Λουκά Μήγιο που έφυγε από τη ζωή λέγοντας: «Θέλω να αφιερώσω στον Γιαννάκη αυτή τη νίκη και στη μνήμη του πατέρα του».

