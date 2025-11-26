Εμφανώς σε καλή διάθεση ήταν ο Ράζβαν Λουτσέσκου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου εν όψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 27/11, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ρουμάνος προπονητής μίλησε τόσο για τους Νορβηγούς, όσο και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η δική του ομάδα, το κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια και το δέσιμο που έχει με τον σύλλογο.

Αναλυτικά όλα όσα ανέφερε ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

– Για το παιχνίδι με την Μπραν:

«Περιμένω πράγματα από την ομάδα μου εγώ, όχι από την Μπραν. Περιμένω ένα δύσκολο ματς, γιατί η Μπραν είναι οργανωμένη ομάδα που τρέχει πολύ, που έχει νοοτροπία σκληρής δουλειάς. Περιμένω καλό ματς. Πρέπει να εμφανιστούμε συγκεντρωμένοι, να είμαστε επιθετικοί, να έχουμε ένταση στο ματς. Όλοι θέλουμε να πάρουμε τη νίκη, για να κάνουμε και το βήμα προς την πρόκριση. Σε αυτό το επίπεδο όλοι γνωρίζουν πράγματα για όλους. Έπειτα έρχεται το ματς και είναι 11 εναντίον 11, ο αγωνιστικός χώρος, το μομέντουμ. Πάντα υπάρχουν στοιχεία που βοηθούν κάπως περισσότερο τη μία ή την άλλη ομάδα».

– Για το αν ένα σερί νικών φέρνει εφησυχασμό σε μία ομάδα:

«Πάντα όταν κερδίζεις συνεχώς, είναι φυσιολογικό το μυαλό να χαλαρώνει και να έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και η πνευματική ένταση μπορεί να μην είναι στον μέγιστο βαθμό. Ορισμένες φορές πρέπει να χάσεις, για να επιστρέψεις στις νίκες. Υπάρχουν τοπ ομάδες που χάνουν σε μια διοργάνωση και μετά αντιδρούν. Αυτό κάναμε κι εμείς, είχαμε καλή αντίδραση απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων».

– Για το ορόσημο των 200 νικών που έφτασε στον πάγκο του ΠΑΟΚ με αυτή επί της Κηφισιάς την Κυριακή (23/11):

«Δεν βρίσκω λόγια να εκφράσω τα συναισθήματά μου για όλη αυτή την εμπειρία με τον ΠΑΟΚ και όσα έχω ζήσει σε αυτή την ομάδα. Είναι κάτι απίστευτο. Στιγμές χαράς, λύπης, εκνευρισμού, απογοήτευσης, ευτυχίας. Η μεγάλη αγάπη που έμαθα να δίνω σε αυτή την ομάδα, την πόλη και τους ανθρώπους της, αλλά και την αγάπη που εισέπραξα από όσους εκπροσωπούν τον ΠΑΟΚ».

– Για το κλίμα στα αποδυτήρια και τις σχέσεις με τους παίκτες του:

«Αν πουν κάτι κακό, θα έχουν… πρόβλημα μαζί μου. Την Κυριακή, μετά το ματς, όταν με κάλεσαν να πάω στα αποδυτήρια, πήγα και ήταν όλοι εκεί και με περίμεναν. Δεν είχα καταλάβει τι συνέβαινε. Έπειτα μου έφεραν το δώρο με το 200 για τις νίκες και την μπάλα και τις υπογραφές. Και μετά αντιλήφθηκα τι έγινε. Εντυπωσιάστηκα, γιατί ένιωσα ειλικρινή συμμετοχή από όλους εκείνη τη στιγμή. Τότε χαλάρωσα και ήμουν χαρούμενος που έβλεπα ότι πραγματικά υπάρχει πολύ δυνατός δεσμός ανάμεσά μας. Υπάρχουν παίκτες που είναι πιο χαρούμενοι γιατί παίζουν αρκετά χρόνια μαζί μου, αλλά ακόμα και οι υπόλοιποι καταλαβαίνουν ότι προσπαθούμε να χτίσουμε την ενότητά μας, τον σεβασμό ανάμεσά μας και το ότι ο ένας υπολογίζει στον άλλον. Και αυτό μας κάνει να έχουμε νοοτροπία νικητή. Γι’ αυτό κερδίζουμε».

– Για το ζήτημα της Νέας Τούμπας κι αν επηρεάζει το θέμα αυτό την ομάδα:

«Δεν έχουμε αγγίξει αυτό το κομμάτι, γιατί το γήπεδό μας είναι εδώ, παίζουμε ακόμα εδώ σε αυτό το γήπεδο. Έχουμε ακόμα τους οπαδούς μας να δημιουργούν τρομερή ατμόσφαιρα και δεν αντιλαμβανόμαστε τι θα γίνει. Ξέρουμε απλά ότι θέλουμε τη νίκη και προχωράμε σε κάθε ξεχωριστό ματς».

– Για την εικόνα που έχουν εμφανίσει μέχρι στιγμής οι δυο ομάδες στην Ευρώπη:

«Δεν έχει να κάνει με το τι έχει συμβεί, έχει να κάνει με το τι θα γίνει τη μέρα του αγώνα. Πρέπει να βρίσκουμε και τρόπο να παίξουμε δίχως τον Κωνσταντέλια. Να δημιουργούμε και να σκοράρουμε. Όταν θα έχουμε τις ευκαιρίες, θα πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό για να πετύχουμε τα γκολ που χρειαζόμαστε. Όλα τα ματς στην Ευρώπη είναι δύσκολα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα με πόθο για την πρόκριση».