Την ικανοποίησή του για τη σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις που χάρισε την πρόκριση στον δικέφαλο εξέφρασε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τον αγώνα στην Τούμπα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του έκανε το τέλειο παιχνίδι επισημαίνοντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην έδρα της Λιόν για να διεκδικήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στην οκτάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Κάναμε το τέλειο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δείξαμε λίγο περισσότερο σεβασμό στην Μπέτις, αν και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο ελέγξαμε το παιχνίδι και κυριαρχήσαμε. Κρατήσαμε την μπάλα και δημιουργήσαμε ευκαιρίες, φτάνοντας στην νίκη.

Είναι τρεις βαθμοί, συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι με την σωστή προσέγγιση. Πάμε στην Λυών για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».