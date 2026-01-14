O Ραζβάν Λουτσέσκου απέδωσε στον χαρακτήρα του ΠΑΟΚ την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου, με την καθαρή επικράτηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και το 2-0 σε βάρος του Ολυμπιακού.

Ο Ρουμάνος προπονητής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:

«Ήταν ένας αγώνας που κέρδισε το πνεύμα της ομάδας, η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα και το μυαλό των παικτών. Ελέγξαμε το ματς στο πρώτο ημίχρονο, αρχίσαμε πολύ καλά, βάλαμε δύο γκολ και μετά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι έχοντας και κάποιες καλές ευκαιρίες στο τρανζίσιον. Ο Ολυμπιακός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στα τελευταία 4-5 λεπτά», επισήμανε ο Λουτσέσκου.

Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ, είπε: «Όλοι οι παίκτες έχουν συμμετοχή, δημιουργούν μία πολύ καλή χημεία και ο καθένας μπαίνει στο γήπεδο για να δώσει τα πάντα, εξ ου και μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που έχουμε με τραυματισμούς ή με την ίωση που έχει επηρεάσει όλη την ομάδα. Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση στην ομάδα, για να συνεχίσει να είναι νικήτρια».

Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε όλους τους στόχους του, ανέφερε: «Το πρόγραμμά μας ήταν πιο δύσκολο από κάθε άλλη ομάδα, αλλά είμαστε μέσα σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα αποδεικνύει ότι έχει μαχητικό πνεύμα και δεν τα παρατάει ποτέ».