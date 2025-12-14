Στην έλλειψη ενέργειας που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την ήττα με 2-0 από τον Ατρόμητο, ο οποίος μίλησε και για τις δικές του ευθύνες σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, παραδεχόμενος ότι δεν είχε τις καλύτερες εμπνεύσεις του, αναφορικά με τις αλλαγές που έκανε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός:

«Τι να πω, είναι μια περίπλοκη στιγμή, δεν έχουμε ενέργεια. Δεν μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο γιατί δεν έχουμε ένταση. Στο γκολ του Ατρομήτου φάνηκε η έλλειψη αντίδρασης, η οποία προήλθε από την έλλειψη ενέργειας που είχαμε.

Στη συνέχεια όλα έγιναν πιο περίπλοκα, η πίεση γύρισε μπούμερανγκ για εμάς, καθώς ο χρόνος περνούσε και δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Οι αλλαγές ίσως να μην ήταν η καλύτερη έμπνευση σήμερα από εμένα. Και στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε ότι είχαμε ζητήματα ενέργειας.

Είμαι απογοητευμένος για τα τελευταία 25 λεπτά, γιατί δεν επιτεθήκαμε στον χώρο, και αυτό είναι απόρροια της έλλειψης ενέργειας.

Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να σκοράρεις πρώτος.

Υπάρχουν συνεχόμενα ταξίδια, δύσκολα παιχνίδια, το ένα μετά το άλλο. Αυτά επηρεάζουν τα αποθέματα της ενέργειάς μας. Έχουμε ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Κάθε μέρα πρέπει να βρίσκουμε το κίνητρο. Είναι νωρίς βέβαια να πούμε ότι αυτή η έλλειψη ενέργειας θα συνεχιστεί».