Με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε φάση συνεχών αγώνων σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη, η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τόσο το φορτωμένο πρόγραμμα όσο και τις μικρές ή μεγαλύτερες απουσίες παικτών.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Μπέτις (22/1, 19:45, Cosmote Sport 3), έδωσε το πρώτο στίγμα για την κατάσταση του ρόστερ, την ετοιμότητα των παικτών και κυρίως του Γιάννη Κωνσταντέλια που ταλαιπωρήθηκε από ίωση, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στη νοοτροπία που έχει η ομάδα για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ποιοι παίκτες πιθανότατα θα ξεκινήσουν και ποιοι θα πάρουν ρόλο από τον πάγκο, δίνοντας μια εικόνα της στρατηγικής που σκέφτεται για τον κρίσιμο αγώνα για το Europa League.

