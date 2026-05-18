Φανερά απογοητευμένος και ψυχολογικά φορτισμένος εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος της σεζόν για τον ΠΑΟΚ, επιχειρώντας έναν συνολικό απολογισμό της χρονιάς που μόλις ολοκληρώθηκε χωρίς την επίτευξη των μεγάλων στόχων.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, στάθηκε κυρίως στις απουσίες και στους τραυματισμούς που, όπως εξήγησε, επηρέασαν καθοριστικά την πορεία της ομάδας μέσα στη χρονιά. Όπως ανέφερε, «η απώλεια πολλών ποδοσφαιριστών με ποιότητα και προσωπικότητα δημιούργησε αλυσιδωτά προβλήματα, επηρεάζοντας την αυτοπεποίθηση και τη συνολική αγωνιστική ισορροπία της ομάδας».

